Fon der Lajen o Mladiću i Zapadnom Balkanu

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen danas je u svom govoru o stanju Unije u Evropskom parlamentu rekla da treba pogledati izvan granica EU, uključujući Zapadni Balkan, pa shvatiti koliko je još uvek živa evropska ideja o pripadnosti “zajedničkom domu”, najavljujući da će EU uskoro predložiti mape puta za najnaprednije kandidate.

Fon der Lajen je, u obraćanju na francuskom jeziku, ukazala da EU “mora da povrati srca Evropljana” i da treba da gleda van svojih granica, “ka Ukrajini i Moldaviji, ka Zapadnom Balkanu”.

“Samo treba da pogledamo ka svim onim zemljama koje su blizu našoj Uniji i pošto njihova budućnost leži unutar naše Unije, uskoro ćemo predložiti mape puta za najnaprednije kandidate”, navela je Fon der Lajen.

Naglasila je da će taj proces ostati zasnovan na zaslugama i ponovila da je poštovanje evropskih vrednosti nešto o čemu se ne može pregovarati.

Fon der Lejn je ponovila, osvrćući se na sahranu generala Ratka Mladića u Beogradu, da veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mesta u Evropskoj uniji.

Dodala je da sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se drugi sećaju i da sve njihove porodice zaslužuju saosećanje Evrope.

“Jer to je ono što mi branimo kao Unija: istina, pravda i poštovanje naših vrednosti”, zaključila je Fon der Lajen.

(Pančevac)