Otvara se Zajednička Jesenja izložba vršačkih slikara

Danas se u galeriji Doma vojske, posle skoro 20 godina, otvara zajednička Jesenja izložba vršačkih slikara.

Posetioci će moći da vide radove Tomislava Suheckog, Emilije Juga, Radmile Tosegi, Jelene Vragović, Irene Borbelj, Ivane Ilijin, Vase Milekića, Dragomira Marovića, Antal Mihajla i Blagoja Milojevića.

Program svečanog otvaranja izložbe počinje u 19 časova, a upotpuniće ga nastup muzičke grupe „Kao nekad“.

Izložba će biti otvorena do 29. septembra i moći će da se pogleda radnim danima od 10 do 14 sati, a tokom trajanja manifestacije „Dani berbe grožđa“, od 17. do 20. septembra, u vremenu od 11 do 22 sata.

(eVršac)