Žena poginula na Karaburmi: Udario je automobil na pešačkom

Na Karaburmi je poginula žena koju je, prema prvim informacijama, na pešačkom prelazu udario automobil.

Do nesreće je došlo oko 15.30 u Višnjičkoj ulici, a očevici navode da je vozilo prošlo kroz crveno i kretalo se velikom brzinom.

Jedna žena poginula je danas u strašnoj saobraćajnoj nesreći kod poznatog tržnog centra na Karaburmi, u Višnjičkoj ulici.

Naime, prema prvim informacijama, žena je prelazila put na pešačkom prelazu kada ju je, kako se navodi, automobil koji je prošao kroz crveno svetlo pokosio. Do nesreće je došlo oko 15.30 časova, piše Kurir.

Prema nezvaničnim informacijama, a kako su naveli očevici, kretao se velikom brzinom.

Ekipa Hitne pomoći pokušala je da spase ženu, ali je ona, nažalost, preminula.

Policija je na terenu i u toku je uviđaj, nakon čega će biti poznato više detalja.

(Kurir)