Porodice nestalih Srba ogorčene nakon presude u Hagu: Kazne premale, optužnica obuhvatila tek pet odsto žrtava

Predstavnica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih Srba, Silvana Marinković, oglasila se nakon što su Specijalizovana veća u Hagu izrekla prvostepenu presudu bivšim čelnicima OVK. Marinković smatra da je deo pravde zadovoljen, ali naglašava da su izrečene kazne premale u odnosu na počinjene zločine, kao i da optužnica nije obuhvatila najveći broj srpskih žrtava.

Ona je ukazala na ključne propuste optužnice i izrazila duboku zabrinutost za konačni ishod ovog sudskog postupka:

„Mogu reći da deo pravde jeste zadovoljen. Međutim, oni nisu osuđeni za kidnapovanja, a optužnica, nažalost, ne obuhvata zločine nad Srbima. Obuhvata, ali jedan veoma mali broj, možda nekih pet odsto. Plašimo se da ih u žalbenom postupku ne oslobode. Ovo je jako malo kada se setimo zločina koji su počinjeni, ne samo nad srpskim stanovništvom, nego i nad albanskim i ostalim stanovništvom na prostoru Kosova i Metohije.”

Prema njenim rečima, porodice ubijenih i kidnapovanih Srba ne mogu biti zadovoljne ovim ishodom jer se srpske žrtve, kojih ima mnogo, u ovom procesu skoro i ne pominju.

Komentarišući potencijalne incidente i napetu bezbednosnu situaciju na Kosovu i Metohiji nakon izricanja presude, Marinković je poručila da srpski narod nema nameru da napušta svoja ognjišta.

„Mi smo na to navikli. Kako bude, neka bude. Mi smo tu gde jesmo. Nemamo gde da odemo s ovih prostora. Ako smo ostali svih ovih godina da sačuvamo svoja ognjišta, ostajemo ovde i nemamo čega da se plašimo, jer smo na sve to navikli”, jasna je Marinković.

Podsetimo, sudsko veće u Hagu proglasilo je Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Kadrija Veseljija i Redžepa Seljimija krivima za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Proglašeni su odgovornim za proizvoljno lišavanje slobode 385 osoba, okrutno postupanje prema 49 lica, mučenje 303 osobe i ubistvo 96 osoba. Tači i Krasnići osuđeni su na po 25 godina, Veselji na 18, dok je Seljimi dobio 13 godina zatvora.

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Tačiju i Krsnićiju po 25 godina zatvora, Veseljiju 18, a Seljimiju 13