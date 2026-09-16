Porodice nestalih Srba ogorčene nakon presude u Hagu: Kazne premale, optužnica obuhvatila tek pet odsto žrtava
Predstavnica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih Srba, Silvana Marinković, oglasila se nakon što su Specijalizovana veća u Hagu izrekla prvostepenu presudu bivšim čelnicima OVK. Marinković smatra da je deo pravde zadovoljen, ali naglašava da su izrečene kazne premale u odnosu na počinjene zločine, kao i da optužnica nije obuhvatila najveći broj srpskih žrtava.
Ona je ukazala na ključne propuste optužnice i izrazila duboku zabrinutost za konačni ishod ovog sudskog postupka:
Prema njenim rečima, porodice ubijenih i kidnapovanih Srba ne mogu biti zadovoljne ovim ishodom jer se srpske žrtve, kojih ima mnogo, u ovom procesu skoro i ne pominju.
Komentarišući potencijalne incidente i napetu bezbednosnu situaciju na Kosovu i Metohiji nakon izricanja presude, Marinković je poručila da srpski narod nema nameru da napušta svoja ognjišta.
Podsetimo, sudsko veće u Hagu proglasilo je Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Kadrija Veseljija i Redžepa Seljimija krivima za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Proglašeni su odgovornim za proizvoljno lišavanje slobode 385 osoba, okrutno postupanje prema 49 lica, mučenje 303 osobe i ubistvo 96 osoba. Tači i Krasnići osuđeni su na po 25 godina, Veselji na 18, dok je Seljimi dobio 13 godina zatvora.
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Tačiju i Krsnićiju po 25 godina zatvora, Veseljiju 18, a Seljimiju 13