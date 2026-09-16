Tragedija kod Dolova: Jedna osoba poginula, pet povređeno

DOLOVO – U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na samom ulazu u Dolovo, jedna osoba je preminula na licu mesta, dok je još pet osoba zadobilo povrede opasne po zdravlje. Do udesa je došlo pod okolnostima koje će utvrditi istraga, a na terenu su odmah reagovale ekipe Hitne pomoći, policija i dežurni tužilac.

Prema informacijama sa lica mesta, lekari su po dolasku mogli samo da konstatuju smrt jedne osobe, dok su preostalih petoro povređenih hitno zbrinuli. Svi povređeni su nakon primarnog medicinskog zbrinjavanja na terenu kolima Hitne pomoći prevezeni u bolnicu na dalju dijagnostiku kod ortopeda i hirurga.

Prema navodima, nesreća se dogodila oko šest časova na putu između mesta Dolovo i Mramorak kod Pančeva kada su sudarili kombi i automobil.

„Nakon što su svi povređeni izvučeni iz olupina, predati su ekipi Hitne pomoći koja ih je prevezla u bolnicu na dalje zbrinjavanje“, dodaje sagovornik.

Na ovoj deonici puta saobraćaj je tokom obavljanja policijskog uviđaja bio otežan, a policijski službenici obezbeđivali su mesto nesreće na kome je kamion završio prevrnut u kanalu pored puta. Istraga je u toku, a detalji o uzrocima ove tragedije biće poznati nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

(Pančevac/S.L)