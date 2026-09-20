NOVO SELO: Komedija „Ko je ovde za brak?” uskoro u Domu kulture

Novoseljani uskoro će imati priliku da pogledaju pozorišnu predstavu pod nazivom „Ko je ovde za brak?”, čiji je početak zakazan za petak, 2. oktobar, od 20 sati, u velikoj sali Doma kulture.

Publika će tako moći da se malko opuste uz komediju, nastalu po motivima dela Antona Pavloviča Čehova.

U komadu igraju Katarina Vićentijević i Peđa Damnjanović, dok režiju potpisuje Miša Obradović.

Kroz prepoznatljivu Čehovljevu mešavinu humora, ljubavnih nesporazuma, ponosa i različitih pogleda na brak, predstava donosi komičnu priču o odnosima imeđu muškarca i žene i večitoj dilemi – ko je zapravo spreman za brak.

(Pančevac/J. Filipović)

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