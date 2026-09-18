Južni Banat

Upozorenje za Vrščane: Polen ambrozije u crvenoj zoni, preduzmite mere

10:30

18.09.2026

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Foto: JKP Drugi oktobar Vršac

U vazduhu na teritoriji grada Vršca tokom protekle nedelje zabeležena je visoka koncentracija polena ambrozije, saopštile su nadležne službe za monitoring.

Dok ovaj izuzetno jak alergen zadaje ozbiljne muke osetljivim građanima, kod ostalih vrsta polena na ovom području detektovane su niske vrednosti.
Prema najnovijoj prognozi za narednu sedmicu, očekuje se postepeno opadanje koncentracije polena četinara i lipe. Sa druge strane, prisustvo svih ostalih analiziranih vrsta polena u vazduhu ostaće u stagnaciji.

Lekari i stručnjaci apeluju na sve osobe osetljive na ambroziju da hitno preduzmu preventivne mere. Preporučuje se maksimalno ograničavanje aktivnosti i boravka na otvorenom prostoru, naročito u jutarnjim časovima kada je koncentracija ovog alergena najviša.
(Pančevac/S.L)

Tagovi

alergija Ambrozija polen prognoza polena vršac

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