Beriša raspisao izbore za članove saveta nacionalnih manjina za 8. novembar

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša raspisao je danas izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je 16. septembra privremeno zaključilo posebne biračke spiskove i utvrdilo da je 21 nacionalna manjina ispunila uslove za neposredne izbore – albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, makedonska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska, hrvatska, crnogorska i češka nacionalna manjina.

Pripadnici goranske i ruske nacionalne manjine svoje predstavnike biraće putem elektorske skupštine. Sva dokumentacija neophodna za elektorske izbore biće dostupna na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a dokumentacija za neposredne izbore na sajtu Republičke izborne komisije.

Redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održavaju se svake četiri godine koliko, prema Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, traje mandat jednog saziva nacionalnog saveta. Zakonom je propisano da se redovni izbori za članove svih nacionalnih saveta, pa i za članove prvog saziva nacionalnog saveta održavaju istovremeno, odnosno istog dana.

Redovni izbori se raspisuju najranije 120, a najkasnije 90 dana pre isteka mandata nacionalnog saveta koji je poslednji konstituisan, tako da budu održani najkasnije 15 dana pre isteka mandata nacionalnog saveta koji je poslednji konstituisan, navedeno je na sajtu Skupštine Srbije.

Prethodni izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina održani su 13. novembra 2022. godine.

(Pančevac)