Kultura, tradicija i gastronomija: „Plodovi jeseni“ i „Gala rakije“ u Uzdinu

Rumunska kuća u Uzdinu biće u subotu, 19. septembra, mesto susreta kulture, tradicije, gastronomije i druženja.

Književno-umetničko društvo „Tibiskus“ pripremilo je bogat program, koji donosi više kulturnih i društvenih sadržaja. U okviru programa biće održano 19. izdanje manifestacije „Plodovi jeseni“, kao i promocija nove knjige pesnika Gabrijela Babuca. Posetioce očekuje i Festival „Gala rakije“, dok će ljubitelji tradicionalne kuhinje moći da učestvuju u gastronomskom takmičenju u pripremanju pasulja sa dimljenim rebarcima.

Organizatori ističu da ove manifestacije čuvaju i promovišu kulturno nasleđe, tradiciju i gastronomiju, a istovremeno pružaju priliku za druženje i okupljanje članova zajednice. Program će tokom celog dana ponuditi sadržaje namenjene različitim generacijama.

(Pančevac/RTV Kovačica)