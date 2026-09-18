Besplatno parkiranje u Vršcu tokom trajanja Grožđebala

Povodom održavanja tradicionalne 68. „Vršačke berbe grožđa”, JKP „Drugi oktobar” Vršac donelo je odluku da obraduje sve sugrađane i goste grada besplatnim parkiranjem na svim opštim parkiralištima. Ova pogodnost važiće tokom čitavog predstojećeg vikenda, tačnije od petka, 18. septembra, pa sve do nedelje, 20. septembra.

Iako se parkiranje na obeleženim mestima neće naplaćivati, komunalno preduzeće apeluje na vozače da se ponašaju savesno i poštuju saobraćajne propise. Pauk služba će neprekidno dežurati tokom manifestacije, ali će sa terena uklanjati isključivo nepropisno parkirana vozila u hitnim slučajevima, i to isključivo po nalogu i pozivu saobraćajne policije. Redovan sistem naplate parkiranja biće ponovo uspostavljen od ponedeljka, 21. septembra.

Istovremeno, JKP „Drugi oktobar” je uputilo i jedan poseban, humanitarni apel svim posetiocima Grožđebala.

„Umesto kupovine parking karte, pozivamo vas da pokažete humanost i pošaljete SMS sa sadržajem ‘1’ na broj 3030 ili izvršite uplatu preko fondacije ‘Budi human’ za one kojima je pomoć u ovom trenutku najpotrebnija”, poručuju iz vršačkog komunalnog preduzeća, poželevši svima srdačnu dobrodošlicu i lep provod na ovogodišnjoj berbi.

(Pančevac/S.L)