Prijave za 56. Salon umetnosti Pančeva do kraja septembra

Ove godine bez ograničenja i u tematici i u tehnici za za 56. pančevački Salon umetnosti

Najstarija revijalna izložba pančevačkih umetnika – Salon umetnosti Pančeva ove godine puni 56 godina. Pod nekoliko naziva, najpre kao Oktobarski salon, održava se od 1971. godine kada je proglašen za jednu od središnjih manifestacija u okviru proslave Dana grada, tada 6. oktobra. Od prvog konkursa, na koji je stiglo 80 radova od 26 umetnika, svake godine dela koja će se izložiti birana su na konkursu.

– Ovom prilikom nismo ograničavali umetnike nekom određenom temom a ni tehnikom. Važno je, naravno, da budu aktuelna i po tematici i po vremenu stvaranja, to jest da ne budu starija od dve godine. Jer Salon se organizuje svake godine i cilj mu je da prikaže aktuelno likovno stvaralaštvo Pančevaca. Mogu da se prijave svi umetnici koji žive na teritoriji Pančeva, kao i oni koji su ovde rođeni i koji su svojim stvaralaštvom vezani za naš grad – objasnila je Ivana Markez Filipović, kustoskinja Galerije savremene umetnosti i urednica za vizuelne umetnosti u Kulturnom centru Pančeva.

Žiri ima pravo da takođe i pozove umetnike da učestvuju na Salonu. A i ove godine će biti dodeljene i tri nagrade – dve otkupne za dela koja će se naći u fondu Galerije savremene umetnosti Kulturnog centra dok treća nagrada umetniku donosi termin za samostalnu izložbu u Galeriji savremene umetnosti Pančevo.

Rok za slanje prijava je 30. septembar, koji će radovi biti izloženi na Salonu znače se do 10. oktobra, izložba se otvara 27. oktobra i trajaće do 24. novembra.

Više detalja o tome šta je potrebno priložiti kao prijavu i formular za prijavu može se naći na sajtu Kulturnog centra.

(Pančevac / N. S.)

Posle pola veka u susret novim salonima

Otvoren 55. Oktobarski salon Pančeva