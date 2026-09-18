Ukinuta vanredna situacija u Grebencu, Kajtasovu i Trujinom naselju

Obaveštavamo sugrađane da je ukinuta vanredna situacija na delu teritorije opštine Bela Crkva – Grebenac, Kajtasovo i Trujino naselje.

Odluka o ukidanju vanredne situacije na delu teritorije opštine Bela Crkva – Grebenac, Kajtasovo i Trujino naselje, koja je bila proglašena zbog požara na području Deliblatske peščare, doneta je 17. septembra 2026. godine.

S obzirom na to da je požar 15. septembra 2026. godine proglašen lokalizovanim, a imajući u vidu stanje na terenu i činjenicu da su prestali razlozi zbog kojih je vanredna situacija proglašena, doneta je odluka o njenom ukidanju.

Tokom trajanja vanredne situacije preduzimane su aktivnosti na gašenju požara, praćenju stanja na terenu i angažovanju potrebnih snaga i sredstava, sa ciljem zaštite stanovništva, materijalnih dobara i životne sredine.

Odluka o ukidanju vanredne situacije stupa na snagu danom donošenja.