Produženje roka za završetak studija za studente upisane po starim propisima

Takođe, istim zaključkom omogućava se kandidatima koji su prijavili doktorsku disertaciju do 10. septembra 2005. godine da steknu naučni naziv doktora nauka, i po isteku roka garantovanog članom 148 Zakona o visokom obrazovanju, u skladu sa opštim aktom ustanove.

Ovo znači da će studenti „po staromˮ moći da završe studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija i nakon završetka školske 2025/2026. godine.

Kraj školske 2025/2026. godine, odnosno kraj školske 2026/2027. godine za studente upisane na integrisane studije iz polja medicinskih nauka, propisani su članom 148 stav 2-4 Zakona o visokom obrazovanju, kao garantovani rokovi do kojih visokoškolske ustanove moraju da omoguće ovim studentima da završe te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija.

Istim zaključkom zadužuje se Ministarstvo prosvete da u okviru svojih nadležnosti sprovede sve neophodne aktivnosti kako bi se ovim studentima, odnosno kandidatima, omogućilo ostvarivanje stečenih prava u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

(Pančevac)