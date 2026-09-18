Slovačka prva lansira turističke pakete za Ekspo 2027 u Beogradu

Slovačka je zvanično postala prva država koja je najavila prodaju namenskih turističkih aranžmana za predstojeću svetsku izložbu Ekspo 2027 u Beogradu, prenosi RTS.

Ovi atraktivni paketi će, pored ulaznica za samu izložbu, obuhvatati smeštaj i prevoz, pružajući stranim gostima priliku da detaljno upoznaju kulturno-istorijske znamenitosti, gastronomiju i prirodne lepote Srbije.

Kompletna ponuda biće zvanično dostupna građanima na sajtu od 1. novembra, a prema rečima generalnog direktora agencije Slovakia Travel Mateja Feketea, cene aranžmana biće izuzetno pristupačne.

Promocija pod nazivom „Visit Serbia“ uspešno je održana u Bratislavi, gde je izvršni direktor Ekspo 2027 Beograd, Igor Kovačević, podsetio da je Slovačka ujedno bila i prva zemlja koja je potpisala Ugovor o učešću na ovoj prestižnoj manifestaciji.

Svoj dolazak na beogradski Ekspo već je potvrdilo više od 30 slovačkih kompanija. Generalni komesar Slovačke Republike za Ekspo, Lukaš Parizek, istakao je da će njihovo predstavljanje u Beogradu počivati na četiri ključna stuba: kulturi, turizmu, biznisu i sportu. Nakon Bratislave, velika promotivna kampanja srpskog turizma i Ekspa nastavlja se i u drugim evropskim metropolama.

(Pančevac/RTS)