Vučić uoči samita u Ukrajini: Vreme je da snažnije razvijamo veze sa Karpatskim regionom i Poljskom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas na samit Karpatske inicijative u planinskom selu Huta u Ukrajini, a po dolasku je izjavio da je važno što Srbija učestvuje na tom skupu zbog ekonomskog, transportnog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja.

“Razgovaraćemo danas, kao što ste videli, sa Donaldom Tuskom, sad sam čuo da Robert Fico zbog zdravstvenog stanja valjda ne može da stigne, ali tu je i Nikušor Dan, a važno je da razgovaram sa rumunskim predsednikom i oko izgradnje auto-puta preko Vršca do Temišvara.

Da razgovaramo i o skorom otvaranju pruge Beograd-Budimpešta, pa i odatle vezama prema Ukrajini, prema Poljskoj, Slovačkoj i Češkoj”, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara zbog čega je važno da Srbija prisustvuje ovoj inicijativi.

Vučić je dodao će se razgovarati i o energetskim vezama i pre svega o povezivanju sa Rumunijom, što je, kako je rekao, veoma važno, a kasnije i sa Ukrajinom.

“Dakle, mnogo važnih stvari, mnogo važnih vesti za nas, tako da radimo na tome i verujem da će biti dobar sastanak”, kazao je Vučić.

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Dodao je da će se razgovarati i o korišćenju EU fondova za kompletan Karpatski region i povezivanje našeg Braničevskog, Borskog i Zaječarskog okruga, kao i severa Srbije odnosno Vojvodine, sa drugim regionima u okviru Karpatske inicijative.

To je vrlo važno, tako da verujem da će biti dobar sastanak, naveo je Vučić.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i njegova supruga Olena Zelenski dočekali su šefove delegacija Karpatskih zemalјa u državnoj rezidenciji u planinskom selu Huta u Ukrajini.

Karpatska inicijativa okuplja osam država – Ukrajinu, Rumuniju, Austriju, Mađarsku, Poljsku, Češku, Slovačku i Srbiju.

Karpatski samit 8 je osnivački samit nove regionalne inicijative koja je okupila osam zemalja Karpatskog regiona, institucije EU, globalne partnere, lokalne zajednice, preduzeća i investitore.

Cilj samita je da se zajedničko geografsko područje pretvori u prostor bezbednosti, ekonomskog razvoja, investicija i prekogranične saradnje, od političkog dijaloga do realizacije projekata.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski još je letos najavio da će na jesen biti pokrenuta Karpatska inicijativa, nova regionalna platforma koja će okupiti Ukrajinu, Srbiju i još šest evropskih država radi jačanja saradnje u oblastima ekonomije, bezbednosti, logistike, turizma i obnove Ukrajine, uz podršku Evropske unije.

Kako je naveo tada, ideja o formiranju inicijative proistekla je iz činjenice da pojedine zemlje nisu spremne da podrže Ukrajinu isporukom oružja, ali žele da doprinesu u humanitarnoj, bezbednosnoj i ekonomskoj sferi, kao i procesu posleratne obnove.

Karpatska inicijativa okuplja države koje nisu povezane samo geografskim položajem i zajedničkim granicama, već i zajedničkim ekonomskim i bezbednosnim interesima.

Inicijativa nije ograničena samo na ukrajinski deo Karpata, već obuhvata širi regionalni prostor i predstavlja platformu oko koje se sve uključene zemlje mogu okupiti.

Cilj Karpatske inicijative je jačanje regionalne saradnje u oblastima logistike, ekonomije, bezbednosti, kulture i turizma, a u narednoj fazi planirano je uspostavljanje posebnih programa za karpatski region, koji bi obuhvatili finansijsku podršku i razvojne projekte.

(Pančevac)