Kazaljke se pomeraju najranije u poslednjih 11 godina: Kada prelazimo na zimsko vreme

Pomeranje sata donosi najranije vraćanje kazaljki u poslednjih 11 godina. Evo kog datuma prelazimo na zimsko računanje vremena.

Pomeranje sata 2026. godine stiže ranije nego što smo navikli, a kazaljke ćemo ponovo vraćati unazad. To znači da ćemo te noći dobiti jedan sat više, ali će se promena najviše primetiti narednih dana, prenosi Krstarica.

U noći između subote i nedelje, u 3.00 ujutru satove treba vratiti na 2.00. Time počinje zimsko računanje vremena, a dan će odjednom delovati kraće – mrak će padati ranije, pa ćemo i večeri provoditi uz manje dnevne svetlosti.

Pomeranje sata 2026. najranije je u poslednjih 11 godina

Zimsko računanje vremena ove godine počinje u noći između subote, 24. oktobra, i nedelje, 25. oktobra. Kazaljke ćemo tada vratiti unazad, a to će biti najranije vraćanje sata još od 2014. godine.

Iako je reč o samo nekoliko dana ranije nego što smo navikli, promenu ćemo brzo primetiti. Jutra će biti svetlija, ali će zato mrak stizati mnogo ranije, već u kasnim popodnevnim satima.

To znači da će oni koji rano ustaju imati više svetlosti na početku dana, dok će se posle posla svetla u kućama paliti ranije nego do sada.

A onda dolazi onaj trenutak kada pogledamo kroz prozor, a napolju već pada mrak – i shvatimo da je jesen zaista uzela svoje.

Poznati datumi pomeranja sata do 2031. godine

Promena sata i dalje se obavlja dva puta godišnje. Kazaljke se u proleće pomeraju unapred, a u jesen unazad, poslednje nedelje u martu i oktobru.

Za sada nema konačne odluke o ukidanju pomeranja sata, pa će kazaljke po svemu sudeći nastaviti da se menjaju i narednih godina. Evropska unija je već objavila datume prelaska na letnje i zimsko računanje vremena sve do 2031. godine.

Dakle, za sada nema promena – i kazaljke ćemo još neko vreme vraćati i pomerati po starom.

Da li će pomeranje sata biti ukinuto?

O ukidanju pomeranja sata govori se već godinama, ali promena još nije sprovedena. Jedan od glavnih razloga zbog kojih se tema stalno vraća jeste uticaj promene vremena na svakodnevni ritam.

Nekim ljudima nekoliko dana treba da se naviknu na novi raspored spavanja, dok drugi promenu gotovo i ne osete. Posebno se primećuje razlika u količini dnevne svetlosti, jer posle oktobarskog pomeranja mrak stiže znatno ranije.

U Srbiji za sada ostaje sve po starom – u martu prelazimo na letnje, a u oktobru na zimsko računanje vremena.

(Krstarica)