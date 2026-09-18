Vučić se sastao sa Zelenskim i Tuskom: Nastavićemo redovan dijalog

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u planinskom selu Huta u Ukrajini.

Predsednik Vučić učestvovao je danas na samitu Karpatske inicijative, čiji je domaćin predsednik Zelenski.

„Zahvalan predsedniku Zelenskom na gostoprimstvu i prilici da tokom samita Karpatske inicijative razmenimo mišljenja o pitanjima važnim za naše zemlje i čitav region. Ova inicijativa pruža dodatni prostor za razgovor o boljem regionalnom povezivanju, unapređenju logističke i ekonomske saradnje, humanitarnim pitanjima, bezbednosti, kao i budućoj obnovi i razvoju. Nastavićemo redovan dijalog i intenzivirati bilateralne kontakte na svim nivoima, uz obostranu spremnost da odnose Srbije i Ukrajine dalje razvijamo na osnovama međusobnog poštovanja, razumevanja i otvorene komunikacije“, naveo je Vučić na Instagramu.

„Srdačan susret sa Tuskom“

On je na marginama sastanka Karpatske inicijative u Ukrajini imao srdačan susret sa Donaldom Tuskom, a naveo je da je sa njim razgovarao o miru, stabilnosti, ali i o mestu Srbije u evropskoj porodici, kao i bližoj saradnji dve zemlje.

„Srdačan susret sa Donaldom Tuskom na marginama sastanka Karpatske inicijative u Ukrajini. Uvek je dobro razgovarati otvoreno sa prijateljima i partnerima o budućnosti Evrope, miru i stabilnosti, ali i o mestu Srbije u evropskoj porodici. Verujem da Srbija i Poljska mogu i moraju još bliže da sarađuju“, objavio je Vučić na Instagramu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas na otvorenoj sesiji Karpatske inicijative u planinskom selu Huta u Ukrajini, a obratili su se i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, predsednik Rumunije Nikušor Dan, predsednik Vlade Poljske Donald Tusk, predsednica Gornjeg doma Parlamenta Republike Austrije Kristina Švarc-Fuks, prvi potpredsednik Senata Republike Češke Jiri Drahoš i potpredsednik Evropskog parlamenta Nikolae Štefanut.

(Blic)