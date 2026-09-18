Pritvoren muškarac iz Izbišta: Pronađeno više od kilograma amfetamina i 207 grama marihuane

Više javno tužilaštvo u Pančevu danas je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog K.J. (rođen 1990. godine) iz Izbišta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je u periodu od 1.9.2026. do 16.9.2026. godine u dvorištu kuće u Izbištu neovlašćeno držao radi prodaje opojne droge amfetamin u količini od kilogram i 397 grama i marihuanu u količini od 207 grama, kao i drobilicu i vagicu za precizno merenje.

Po predlogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, Viši sud u Pančevu je odredio pritvor osumnjičenom u trajanju do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

(Pančevac)