Kovačica u znaku slovačkih haluški

Manifestacija, koju je organizovao Memorijalni centar „Doktor Janko Bulik“, okupila je šest ekipa iz Kovačice, kao i goste iz slovačke zajednice iz Iloka u Hrvatskoj.

KOVAČICA – U dvorištu Mesne zajednice u Kovačici održano je gastronomsko takmičenje u pripremanju brinzovih haluški, jednog od najpoznatijih tradicionalnih slovačkih specijaliteta. Manifestacija, koju je organizovao Memorijalni centar „Doktor Janko Bulik“, okupila je šest ekipa iz Kovačice, kao i goste iz slovačke zajednice iz Iloka u Hrvatskoj.

Ovo takmičenje, četvrto po redu u ovom formatu, predstavlja obnovu turnira koji je pre deset godina pokrenuo Memorijalni centar, a koji je privremeno bio prekinut zbog pandemije. Posebnost ovog prepoznatljivog jela od knedli i pržene slanine daje brinza – autentični ovčiji sir intenzivnog ukusa koji su Slovaci doneli na ove prostore pre više od dva veka. Finansijsku podršku događaju pružili su Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine i Pokrajinski sekretarijat.

– Savet Mesne zajednice je ove godine domaćin. Ovo ima veoma veliki značaj za našu Kovačicu. Osim tradicije koju negujemo u folkloru, pevanju i drugim aktivnostima, i ova manifestacija u kuvanju brinzovih haluški je tradicija koju smo mi Slovaci doneli iz Slovačke još pre 200 godina. Ona nam daje i druženje, zabavu i radost koja nam uvek fali. Folklor je jedan veliki krug u koji spada sve – i ples, i nošnja, i pesma, i reč, ali i jelo. To je ono što spaja jedan narod – izjavila je Anjička Halupova, predsednica Mesnog odbora Matice slovačke i članica Saveta Mesne zajednice u Kovačici.

Organizatori su posebno istakli važnost prenošenja autentičnih recepata na mlađe naraštaje u vreme kada savremeni načini pripreme hrane sve više zamenjuju tradiciju.

– Pre 10 godina smo hteli ovo da obnovimo, onda je došla pandemija, a evo sad nastavljamo turnir. Veoma smo srećni što imamo i mlađe učesnike. To nam je još bolje i lepše, da i mlađi vide ovu gastronomiju i da se ona u Kovačici ne izgubi, već da ostane za sledeće generacije – poručio je Jandiš Piter, predsednik Memorijalnog centra „Doktor Janko Bulik“ iz Kovačice.

(Pančevac/RTV Kovačica)