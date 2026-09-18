U Vojvodini skočila prodaja vozila: Broj kupljenih traktora veći za 46,9%

Vojvodina je u drugom kvartalu 2026. godine zabeležila rast broja prvi put registrovanih putničkih automobila, ali i značajno više registrovanih poljoprivrednih traktora nego u istom periodu prošle godine.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, na području Vojvodine prvi put je registrovano 11.969 putničkih automobila, što je 678 više, odnosno šest odsto više nego u drugom kvartalu 2025. godine.

Vojvodina je tako učestvovala sa gotovo četvrtinom ukupnog broja prvi put registrovanih putničkih automobila u Srbiji. Na nivou cele zemlje registrovano je 50.054 automobila, što je 1,6 odsto više nego godinu ranije.

Posmatrano prema vrsti vozila, u Vojvodini je zabeležen rast i kod većine ostalih kategorija. Broj prvi put registrovanih mopeda povećan je sa 376 na 506, odnosno za 34,6 odsto, dok je broj motocikala porastao sa 1.479 na 1.551, prenosi Dnevnik.

Posebno je značajan rast kod poljoprivredne mehanizacije. U Vojvodini je u drugom kvartalu ove godine prvi put registrovano 955 traktora, prema 650 u istom kvartalu 2025. godine. To je 305 traktora više, odnosno rast od 46,9 odsto. Vojvodina je ujedno imala najviše prvi put registrovanih traktora među svim regionima Srbije.

Rast je zabeležen i kod teretnih vozila – sa 1.173 na 1.361, odnosno za 16 odsto, kao i kod priključnih vozila, čiji je broj povećan sa 849 na 913.

Dizelaši na čelu kolone

Podaci o strukturi prvi put registrovanih putničkih automobila u Srbiji pokazuju da su dizelaši i dalje brojniji od benzinaca, mada je kod dizel vozila zabeležen pad. Od ukupno 50.054 prvi put registrovana putnička automobila u Srbiji u drugom kvartalu 2026. godine, na benzin je otpadalo 17.297, a na dizel 23.373 vozila. Kod benzinaca najviše je bilo automobila sa motorima do 1.399 kubika – 10.618, dok je u kategoriji od 1.400 do 1.999 kubika registrovano 6.303 vozila.

Kod dizelaša ubedljivo su najzastupljeniji automobili sa motorima od 1.400 do 1.999 kubika, kojih je bilo 20.369. Zanimljivo je i da je među automobilima do dve godine starosti broj prvi put registrovanih vozila porastao sa 10.576 na 12.613, što predstavlja rast od oko 19 odsto. Kod benzinaca je taj broj povećan sa 5.137 na 5.224, dok je kod dizelaša smanjen sa 1.349 na 1.278. Podaci tako ukazuju na nastavak rasta ukupnog broja prvi put registrovanih putničkih automobila, uz istovremeno snažnije prisustvo novije generacije vozila i značajan porast registracija poljoprivrednih traktora u Vojvodini.

S druge strane, u Vojvodini je registrovano manje autobusa – 35 prema prošlogodišnjih 46, dok je broj radnih vozila povećan sa 143 na 181.

Značajno povećan broj novoregistrovanih novijih vozila

Na nivou cele Srbije je u drugom kvartalu 2026. godine prvi put registrovano 50.054 putničkih automobila, što je 1,6 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Istovremeno je značajno povećan broj novijih vozila. Do dve godine starosti bilo je 12.613 prvi put registrovanih automobila, prema 10.576 u drugom kvartalu 2025. godine.

Rast je zabeležen i kod dvotočkaša. U drugom kvartalu registrovano je 6.835 motocikala, 12,2 odsto više nego godinu ranije, dok je broj mopeda porastao za čak 52,1 odsto, na 2.168.

Posebno je izražen rast registracije poljoprivrednih traktora. U drugom kvartalu registrovano je 3.356 traktora, što je 50,4 odsto više nego u istom kvartalu 2025. godine. Broj prvi put registrovanih priključnih vozila povećan je za 7,8 odsto, na 3.106, dok je kod teretnih vozila zabeležen pad od 5,7 odsto, na 5.923.

Najveći pad imali su autobusi – u drugom kvartalu 2026. prvi put su registrovana 201, prema 342 u istom periodu prošle godine, što predstavlja smanjenje od 41,2 odsto.

(Dnevnik.rs.)