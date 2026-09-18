Knjiga „Ako volite bluz” otvara novu sezonu Književnih kafea

U Vojvodini skočila prodaja vozila: Broj kupljenih traktora veći za 46,9%
Gost prvog Književnog kafea u utorak, 29. septembra biće Vladislav Pejak koji predstavlja knjigu „Ako volite bluz"
18:00
18.09.2026
Gost prvog Književnog kafea u utorak, 29. septembra biće Vladislav Pejak koji predstavlja knjigu „Ako volite bluz"
Književni kafe, na kojima književnica i urednica „Rukopisa” već niz godina ugošćava značajne pisce iz Srbije, pa i regiona, ponovo kreće da radi. U utorak, 29. septembra od 20 časova u foajeu Kulturnog centra Pančeva biće predstavljena knjiga „Ako volite bluz” Vladislava Pejaka.
Knjiga „Ako volite bluz” je hronika beogradske i srpske bluz scene od njenog osnivanja 1981. godine do danas. To je priča o velikoj grupi ljudi koji su se okupili oko manje poznatog i nekomercijalnog muzičkog žanra – bluza, o klubovima, izdanjima, koncertima, festivalima… Autor Vladislav Pejak iznosi svoja sećanja i ovu priču nam saopštava iz sopstvenog ugla, onako kako je on doživeo kao akter većine događaja tokom svih tih godina. Jedan od recenzenata Zoran Paunović je napisao „To je neobična autobiografija u kojoj autor najmanje govori o sebi i svom životu, ali govori o bluzu…” Dokumentarnu vrednost knjige uvećavaju fotografije naših cenjenih fotografa, kao i drugi deo knjige koji donosi leksikon/popis bluz grupa i solista koji su bili akteri scene od 1981. do 2026. godine. Izdavač knjige je „Jugoton/CroatiaRecords”.
(Pančevac / N. S.)
OD DAME DO PROREZA NA KUTIJI: „Robotka” Dragane Mladenović napunila „Književni kafe”