Knjiga „Ako volite bluz” otvara novu sezonu Književnih kafea

Književni kafe, na kojima književnica i urednica „Rukopisa” već niz godina ugošćava značajne pisce iz Srbije, pa i regiona, ponovo kreće da radi. U utorak, 29. septembra od 20 časova u foajeu Kulturnog centra Pančeva biće predstavljena knjiga „Ako volite bluz” Vladislava Pejaka.

Knjiga „Ako volite bluz” je hronika beogradske i srpske bluz scene od njenog osnivanja 1981. godine do danas. To je priča o velikoj grupi ljudi koji su se okupili oko manje poznatog i nekomercijalnog muzičkog žanra – bluza, o klubovima, izdanjima, koncertima, festivalima… Autor Vladislav Pejak iznosi svoja sećanja i ovu priču nam saopštava iz sopstvenog ugla, onako kako je on doživeo kao akter većine događaja tokom svih tih godina. Jedan od recenzenata Zoran Paunović je napisao „To je neobična autobiografija u kojoj autor najmanje govori o sebi i svom životu, ali govori o bluzu…” Dokumentarnu vrednost knjige uvećavaju fotografije naših cenjenih fotografa, kao i drugi deo knjige koji donosi leksikon/popis bluz grupa i solista koji su bili akteri scene od 1981. do 2026. godine. Izdavač knjige je „Jugoton/CroatiaRecords”.

Prošla sezona „Književnog kafea” završena je mini-sajmom knjiga u organizaciji „Raštan izdavaštva” i Udruženja književnik i književnih prevodilaca Pančeva. A od oktobra 2025. do juna 2026. između ostalih, gosti su bili Nevena Paunović Vojnov sa zbirkom pesama „Nema tu ničeg senzualnog”, Bojana Savić Ostojić sa romanom „Lusi”, Vasa Pavković sa zbirkama priča „Trovač iz provincije“ i „Dve mogućnosti maštanja“, kada nam je u gostima bio i Mihajlo Pantić, zatim Aleksandra Batinić i Stefan Basarić koji su govorilo i Kišu, potom dobitnik NIN-ove nagrade Darko Tuševljaković, a povodom Svetskog dana poezije i Kajoko Jamasaki, Gorica Radmilović, Aleksandra Batinić, pesnička grupa „Prored”, Ana Ristović.., pamtimo i Olgu Kepčiju sa njenim „Razgovorima kod Zlatnog Papagaja”, Lauru Barnu sa „Frau Beti”, „Pesnički duet” Danice Pavlović i Jane Aleksić.

(Pančevac / N. S.)

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