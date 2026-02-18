Jabučki vinari orezivanjem vinograda ozvaničili početak nove sezone

Proizvođači vina i grožđa ovih dana su ozvaničili početak nove sezone, što važi i za one u pančevačkim mestima poput Jabuke.

To se odnosi i na porodičnu vinariju „Filipovski”, a njen vlasnik Nenad napominje da je sa ženom, dva sina i ćerkom povodom Svetog Trifuna, zaštitnika vinara i vinogradara, otišao u vinograd, koji je jedan od većih u okruženju.

– Tamo smo orezali nekoliko čokota i zalili ih vinom, pa smo se na licu mesta njime i malo počastili uz slavski kolač i mezetluk. Kasnije smo proslavu nastavili kod kuće, gde su nam došli prijatelji. Uzgred, situacija u vinogradu je solidna, jer su čokoti u dobroj kondiciji. Kada je reč o sortama, tamo uzgajamo kaberne sovinjon, merlo, šardone i tamnjaniku – navodi Nenad Filipovski.

(Pančevac/J. Filipović)

