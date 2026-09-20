Promocija knjige Branimira Perića u vršačkoj Tački susretanja

Udruženje „Tačka susretanja“ iz Vršca poziva sve ljubitelje pisane reči na promociju nove knjige „Bajke za veliku i malu decu“, autora Branimira Perića. Promocija će se održati u utorak, 22. septembra 2026. godine sa početkom u 19 časova, u prostorijama udruženja na adresi Zmaj Jovina 16 u Vršcu.

Nakon uspeha romana „Dah u ogledalu“, autor Branimir Perić se ovoga puta predstavlja zbirkom bajki koja je namenjena svim generacijama. O knjizi će, pored autora, govoriti i specijalni gost večeri — recenzent knjige Vladimir D. Janković, priznati književni prevodilac, pesnik i esejista.

Ulaz na događaj je slobodan, a domaćini poručuju: „Dobrodošli!“.

(Pančevac)