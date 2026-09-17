Zaplenjena 1,1 tona sintetičkih narkotika u BiH: Poznat identitet uhapšenog

U akciji Granične policije BiH kodnog naziva “Bure” danas je uhapšen K. R., saznaje portal “Avaz”. Akciju su sprovele GP BiH i UIO BiH na području Ilijaša, a uz asistenciju MUP-a KS.

Zaplenjena je skoro 1,1 tona sintetičkih narkotika. Tržišna vrednost oduzete droge procenjuje se na vrtoglavih 5.000.000 evra. Reč je o veoma opasnom sintetičkom katinonu, koji je zamena za kokain i ekstazi.

Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po ceni od 20 do 30 evra po gramu. Uzevši u obzir da se radi o 1,1 toni droge, kada se ona razbije na pojedinačne ulične doze i grame, njena ukupna vrednost na ulici doseže između 25 miliona i 33 milona evra.

Osim droge Granična policija privremeno je oduzela dokazne materijale (specijalne maske za celo lice s naprednim sistemskim filterima i rebrastim cevima za dovod vazduha koje se koriste isključivo prilikom hemijske sinteze i proizvodnje ilegalnih supstanci prilikom “kuvanja” kao zaštita, i vatreno oružje, mobilni telefoni, pečati i poslovna dokumentacija pravnih lica).

Sve aktivnosti na terenu sprovode se pod nadzorom Tužilaštva BiH i prema naredbama Suda BiH, s ciljem potpunog dokumentovanja krivičnog dela iz člana 195. Krivičnog zakona BiH.

(Avaz.ba)