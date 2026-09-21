Pad crne statistike: U Južnom Banatu za trećinu manje poginulih u saobraćaju

Iako je u Srbiji zabeležen niz tragičnih udesa, na putevima koje pokriva Policijska uprava Pančevo broj stradalih u prvih osam meseci smanjen je za 31 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Južni Banat beleži pozitivne pomake u pogledu bezbednosti saobraćaja, ali situacija i dalje zahteva maksimalan oprez svih učesnika. Prema rečima kapetana policije Nikole Pruginića, tokom prvih osam meseci prošle godine na ovom području dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom u kojima je 16 osoba izgubilo život. U istom periodu ove godine, taj broj je smanjen na 11 stradalih lica, što predstavlja statistički pad crnog bilansa za skoro trećinu.

Kao ključni uzročnici teških udesa na lokalnim putevima označeni su neprilagođena brzina, nepoštovanje prvenstva prolaza i vožnja pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Kako bi se ovaj trend smanjenja nastavio, Saobraćajna policija Pančevo pokreće opsežne i rigorozne akcije kontrole.

„Uradili smo detaljnu vremensku i prostornu analizu udesa. U narednim danima koristićemo svu materijalno-tehničku opremu, a imaćemo i pomoć iz Uprave saobraćajne policije u vidu neobeleženih vozila – presretača. Takođe, nastavljamo i sa novim vidom kontrole i otkrivanja prekršaja pomoću dronova iz vazduha“, najavio je kapetan Pruginić.

Saobraćajna policija posebno upozorava na dolazak lošijeg vremena i otežanih uslova na putevima u predstojećem periodu. Vozači se pozivaju da uspore, pripreme vozila za maglu, kišu i poledicu, te da na vreme izvrše obaveznu zamenu pneumatika, jer samo odgovorno ponašanje za volanom može trajno smanjiti crnu statistiku.

(Pančevac/RTV Pančevo)