Pad crne statistike: U Južnom Banatu za trećinu manje poginulih u saobraćaju
Iako je u Srbiji zabeležen niz tragičnih udesa, na putevima koje pokriva Policijska uprava Pančevo broj stradalih u prvih osam meseci smanjen je za 31 odsto u odnosu na prošlu godinu.
Kao ključni uzročnici teških udesa na lokalnim putevima označeni su neprilagođena brzina, nepoštovanje prvenstva prolaza i vožnja pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Kako bi se ovaj trend smanjenja nastavio, Saobraćajna policija Pančevo pokreće opsežne i rigorozne akcije kontrole.
Saobraćajna policija posebno upozorava na dolazak lošijeg vremena i otežanih uslova na putevima u predstojećem periodu. Vozači se pozivaju da uspore, pripreme vozila za maglu, kišu i poledicu, te da na vreme izvrše obaveznu zamenu pneumatika, jer samo odgovorno ponašanje za volanom može trajno smanjiti crnu statistiku.
(Pančevac/RTV Pančevo)