Vozaču iz Beograda određen pritvor zbog tragične nesreće u Skrobari





Pripadnici Saobraćajne policijske ispostave Pančevo identifikovali su vozača D.S. (1963) iz Beograda, koji se sumnjiči da je automobilom usmrtio pešakinju S.M. (1955) u naselju Skrobara, a potom pobegao sa lica mesta.

Tragična saobraćajna nesreća dogodila se 19. septembra oko 19.22 časa u Ulici Maršala Tita.

Osumnjičeni Beograđanin je upravljajući vozilom udario nesrećnu ženu iz Pančeva, koja je od zadobijenih povreda smrtno stradala na licu mesta. Nakon intenzivnog operativnog rada i preduzimanja hitnih policijskih mera i radnji, saobraćajni policajci su uspeli da lociraju i identifikuju odbeglog vozača.

Nakon što je policija sklopila mozaik ovog tragičnog događaja, D.S. se po pozivu javio nadležnim organima u pratnji svog advokata Po nalogu tužilaštva, osumnjičenom vozaču je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova. U tom zakonskom roku, on će uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom javnom tužiocu u Pančevu radi detaljnog saslušanja i utvrđivanja svih okolnosti ove teške saobraćajne nesreće.

(Pančevac)