Vozaču iz Beograda određen pritvor zbog tragične nesreće u Skrobari
Pripadnici Saobraćajne policijske ispostave Pančevo identifikovali su vozača D.S. (1963) iz Beograda, koji se sumnjiči da je automobilom usmrtio pešakinju S.M. (1955) u naselju Skrobara, a potom pobegao sa lica mesta.
Tragična saobraćajna nesreća dogodila se 19. septembra oko 19.22 časa u Ulici Maršala Tita.
Osumnjičeni Beograđanin je upravljajući vozilom udario nesrećnu ženu iz Pančeva, koja je od zadobijenih povreda smrtno stradala na licu mesta. Nakon intenzivnog operativnog rada i preduzimanja hitnih policijskih mera i radnji, saobraćajni policajci su uspeli da lociraju i identifikuju odbeglog vozača.
Nakon što je policija sklopila mozaik ovog tragičnog događaja, D.S. se po pozivu javio nadležnim organima u pratnji svog advokata
(Pančevac)