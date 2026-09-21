Velika jesenja akcija: Rešite se kabastog otpada besplatno

Javno komunalno preduzeće „Higijena” Pančevo organizuje masovnu jesenju akciju odnošenja kabastog smeća koja će se sprovoditi širom grada i naseljenih mesta tokom celog oktobra.

Pančevci i stanovnici okolnih naselja imaće priliku da očiste svoje domove, podrume i dvorišta pre dolaska zime. Radne jedinice „Čistači” i „Iznošenje otpada” sprovodiće akciju od 1. do 29. oktobra 2026. godine, svakog dana u terminu od 7 do 15 časova. Građani u ovom periodu mogu potpuno besplatno odložiti stari nameštaj, ambalažu, baštenski i sav drugi otpad, dok je jedini izuzetak građevinski šut, koji se neće odvoziti u okviru ove akcije.

Kako bi se pokrile sve lokacije, napravljen je detaljan raspored po danima i naseljima:

1. oktobar: Centar grada, Sodara, Solara i lokalne srednje i osnovne škole.

2. oktobar: Ulice Miloša Trebinjca, Cara Dušana, naselja Zelengora, Tip Stanko i Pepeljara.

5. oktobar: Jabučki put, prostor oko Železničke stanice „Aerodrom”, Karaula i Skrobara.

6. oktobar: Ulice Dimitrija Tucovića, Marka Kulića, Hajduk Veljkova i Uroša Predića.

7. oktobar: Naselje Mladost, Novoseljanski put do Nadela i Kudeljarski nasip.

8. oktobar: Kotež I i Kotež II, naselje oko ulice Moše Pijade i Mašinska škola.

12. i 13. oktobar: Dolovo (svi rejoni).

14. i 15. oktobar: Naselja Vojlovica i Topola.

19. do 22. oktobar: Starčevo (svi delovi naselja prema rasporedu).

26. oktobar: Bavaništanski put, Stara Misa, Strelište i Stari Tamiš.

27. oktobar: Naselje Tesla i okolne ulice.

Pored redovnih dana po lokacijama, u raspored su uvršteni i dani za rad po pozivu stanovništva i ponovni obilazak već pređenih terena. Ti dani su rezervisani za 9, 16, 23, kao i 28. i 29. oktobar. Svi građani koji imaju dodatna pitanja ili žele da prijave veću količinu kabastog smeća mogu kontaktirati JKP „Higijena” tokom trajanja akcije na brojeve telefona 013/327-000 i 013/310-203.

(Pančevac)