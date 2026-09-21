Užasi kod Alibunara: Pijan sleteo s puta sa šestoro dece, dvoje u komi

U stravičnoj saobraćajnoj nesreći na putu između Alibunara i Seleuša povređeno je sedam osoba, od kojih je dvoje maloletne dece zadobilo teške telesne povrede opasne po život.

Dogodio se u noći između subote i nedelje, 20. septembra, oko pola sata iza ponoći, saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu.

Kako se osnovano sumnja, 43-godišnji muškarac iz Ilandže upravljao je automobilom marke „opel astra“ u kom je prevozio svoju suprugu i čak šestoro maloletne dece.

Do udesa je došlo kada je vozač, pod dejstvom velike količine alkohola, potpuno izgubio kontrolu nad vozilom. Alkotestiranjem je utvrđeno da je imao čak 1,70 promila alkohola u krvi, a zbog kretanja neprilagođenom brzinom auto je skrenuo s kolovoza i divlje se prevrnuo u kanalu.

U ovom stravičnom prevrtanju povređeno je svih sedam putnika. Dok je kod petoro članova porodice konstatovan lakši stepen povreda, dvoje dece se trenutno bori za život nakon što su zadobila povrede opasne po život.

Po nalogu dežurnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, neodgovornom ocu je određeno zadržavanje do 48 sati. On će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, biti priveden na saslušanje kod nadležnog javnog tužioca.

(Pančevac/24sedam)