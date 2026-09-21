I to je Pančevo: Večita čuda na ulazu

Večita

Tama li je ili svetlo? Vidimo li kako treba, kako nas vide?

O tuđim potrebama možemo do kraja sveta.

A koliko su zadovoljni nama trebalo bi da je njihovo.

Mišljenje. Disperzivno.

Vera protivu racionalnosti. Večita frka.

A mi udaramo kontru samokontroli.

Popuštamo, znajući da to za nas ne valja.

Da igra drugima, koji ne znaju ni da se fino zezaju.

Čuda

Uzdrhtalost radi nekoga, češće radi ideje o toj osobi.

Lepo je to, čak i u realnom svetu, donekle.

Vreme prolazi izmaštano dobro.

Do trenutka gole istine.

Poraza, zbog očiglednih, a neverovatnih činjenica.

Stupa totalno rasulo; ili se sve samo rasulo.

Popravljivo. Ume stvarnost da teče i u kontra smeru. Nisu to čuda.

Na ulazu

Super je prihvatanje bilo kakvih likova koliko im odgovara.

Niko se ne buni.

Dobro je „uvaljivačima”, izgleda da je i nama.

Iako je to neprirodno.

Takva blud, takvo lutanje…

Bučno postane kada krene žurka.

Ubrzo glava mora da nađe mir.

I kaže – „Stop!” – na ulazu.

(Pančevac / Siniša Trajković)

I to je Pančevo: Apstraktna veličina zagrljaja