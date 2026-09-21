Divljanje na Pančevačkom putu: Za sat vremena „pala” tri vozača!

Beogradska saobraćajna policija izvela je hitnu akciju i za samo 60 minuta isključila iz saobraćaja tri vozača zbog nasilničke vožnje i ekstremnog prekoračenja brzine.

Pravi karambol i ugrožavanje bezbednosti zabeleženi su danas na Pančevačkom putu, gde je ograničenje brzine zakonom striktno postavljeno na 80 kilometara na čas. Bahati vozači su ovu deonicu pretvorili u trkačku stazu, ali su ih u tome ekspresno sprečili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova.

Crni niz divljanja započeo je oko 14 časova kada je zaustavljen A. R. (27). On je za volanom automobila marke „BMW” razvio sumanutu brzinu od čak 216 kilometara na čas. Svega 45 minuta kasnije, policijski radari su snimili novog prestupnika – M. M. (33) je upravljao „audijem” brzinom od 195 kilometara na čas. Samo petnaest minuta nakon toga, oko 15 časova, na istoj deonici zaustavljen je i najmlađi među njima, V. K. (26), koji je takođe u „audiju” leteo putem brzinom od 203 kilometra na čas.

Protiv sve trojice vozača hitno su podnete prekršajne prijave zbog težeg oblika nasilničke vožnje, za šta su zakonom zaprećene rigorozne kazne, uključujući visoke novčane iznose, kaznene poene i višemesečnu zabranu upravljanja motornim vozilom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom je uputilo oštar apel svim učesnicima u saobraćaju da striktno poštuju propisana ograničenja. Iz MUP-a podsećaju da su nepropisna i neprilagođena brzina ubedljivo najčešći uzročnici saobraćajnih nezgoda sa najtežim i fatalnim posledicama na našim putevima.

(Pančevac)