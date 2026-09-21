Groznica Zapadnog Nila širi se Srbijom: 4 slučaja u Južnom Banatu

Na teritoriji Srbije je od početka sezone nadzora, 1. juna do 20. septembra registrovano 46 slučajeva oboljevanja od groznice Zapadnog Nila, od čega su 43 slučaja sa neuroinvazivnim oblikom bolesti, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Slučajevi su registrovani na teritoriji deset okruga: Grada Beograda (16 slučajeva), Južnobačkog (devet slučajeva), Šumadijskog (šest slučajeva), Srednjobanatskog (pet slučajeva), Južnobanatskog (četiri slučaja), Severnobanatski (dva slučaja), Zapadnobačkog (jedan slučaj), Rasinskog (jedan slučaj), Braničevskog (jedan slučaj) i Pomoravskog (jedan slučaj) okruga. Među obolelima je 28 osoba muškog i 18 osoba ženskog pola, a prosečna starost obolelih je 66,6 godina.

U sezoni nadzora 2026. godine, zaključno sa 17. septembrom 2026. godine, u državama Evropske unije (EU) i Evropskog ekonomskog prostora (EEP) slučajevi obolevanja od groznice Zapadnog Nila kod ljudi registrovani su u: Italiji, Grčkoj, Rumuniji, Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Holandiji, Hrvatkoj, Kipru, Mađarskoj i Belgiji.

U regionu je obolevanje registrovano i u Severnoj Makedoniji i Albaniji. U ovih 14 zemalja prijavljeno je ukupno 1437 lokalno stečenih slučajeva infekcije virusom Zapadnog Nila kod ljudi: u Italiji 652, Grčkoj 355, Španiji 114, Rumuniji 91, Francuskoj 81, Severnoj Makedoniji 66, Holandiji 29, Hrvatskoj 13, Kipru 11, Belgiji 9, Austriji 6, Mađarskoj 4, Nemačkoj 4 i Albaniji 2 slučaja. Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca.

(Pančevac)