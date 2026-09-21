Istorijsko zlato za Pančevo: Uroš Dašić sedmi put šampion Srbije!

Fantastični pančevački dizač tegova Uroš Dašić pokorio je šampionat države u Somboru i doneo najlepši rođendanski poklon svom klubu „Dinamo” koji ove godine slavi čak dva velika jubileja.

Klub dizača tegova „Dinamo“ iz Pančeva ispisao je još jednu zlatnu stranicu svoje istorije na prvenstvu Srbije u olimpijskom dizanju tegova za seniore, održanom u nedelju, 20. septembra 2026. godine, u sportskoj hali „Soko“ u Somboru. U organizaciji Saveza Srbije za dizanje tegova i KDT „Radnički“, najbolji teškaši zemlje odmerili su snage, a pančevački as Uroš Dašić dominirao je u kategoriji do 95 kilograma i ponovo dokazao da mu nema ravnog u državi.

Do nove titule i šampionskog zlata Dašić je stigao podigavši impresivnih 115 kilograma u disciplini trzaj, dok je u izbačaju uspešno savladao težinu od 145 kilograma, što mu je u ukupnom plasmanu donelo ubedljivu prednost i pobedničko postolje. Ovaj trijumf ima poseban istorijski i sportski značaj, jer je reč o čak sedmoj tituli prvaka Srbije koju je Uroš Dašić osvojio u seniorskoj konkurenciji tokom svoje bogate i uspešne karijere.

Veličanstveni uspeh u Somboru dolazi u najlepšem mogućem trenutku za pančevački sport. Naime, KDT „Dinamo“ ove godine ponosno obeležava dva izuzetna jubileja – 80 godina od osnivanja i 10 godina od obnove rada kluba. Nova šampionska titula stigla je kao najbolja potvrda predanog, kontinualnog i kvalitetnog rada koji ovaj kolektiv decenijama neguje i prenosi na nove generacije.

Nakon velikog slavlja u Somboru, za pančevačke dinamovce nema odmora. Već 3. i 4. oktobra ekipu KDT „Dinamo“ očekuje novi veliki izazov na prvenstvu Srbije u powerliftingu koje se održava u Zaječaru, gde će imati idealnu priliku da nastave trofejni niz i ponovo potvrde status sportske elite.

(Pančevac/S.L)