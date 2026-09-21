Životni preokreti Sofije Loren: Lekcije dive koja je pobedila sudbinu

Slavna glumica Sofija Loren, simbol lepote i vanvremenske ženstvenosti, svojom emotivnom ispovešću i životnom mudrošću šalje moćnu poruku o usponima i padovima.

Sofija Loren već decenijama važi za heroinu zlatnog doba kinematografije, ženu koja inspiriše milione širom sveta da žive po sopstvenim pravilima. Međutim, iza glamura i statusa dive krije se priča o devojčici koja je krenula iz potpunog siromaštva. Sama je često isticala da u detinjstvu nije važila za lepoticu, te da se tek u četrnaestoj godini transformisala iz „ružnog pačeta u labuda“. Nakon što je u tridesetim dostigla svetsku slavu, a u pedesetim osetila strah od prolaznosti vremena, danas u devetoj deceniji života pronalazi potpuni mir, posvećena porodici i unucima.

Iz njenih reči jasno se vidi da najteži životni trenuci često nose najvažnije lekcije i otvaraju vrata za nove, neočekivane pobede.

„Kada sam postala dovoljno sigurna u sebe, pozornica je nestala iz mog života. Kada sam verovala da gubim, pobedila sam. Kad su mi ljudi bili najpotrebniji, napustili su me. Kada sam naučila da osušim suze, našla sam rame za plakanje“, izjavila je svojevremeno italijanska filmska zvezda.

Ona naglašava da čovek nikada ne može u potpunosti predvideti šta mu sutra donosi, ali da ključ leži u prihvatanju svih faza kroz koje prolazimo na životnom putu.

„Bez obzira šta planirate, nikada nećete znati šta je život planirao za vas. Uspeh vas uvodi u svet. Ali neuspeh vam predstavlja svet. Zato uvek budi srećan. Često kada izgubimo nadu i pomislimo da je ovo kraj, Bog se osmehne odozgo i kaže: Opusti se draga, ovo je samo preokret, a ne kraj“, poručila je legendarna glumica.

(Društvene mreže)