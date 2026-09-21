Državne rezerve spremne za povećanu potrošnju dizela

Ministarka rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS) i Naftne industrije Srbije (NIS) o snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima.

Đedović Handanović je istakla da građani ne treba da brinu jer neće biti nestašica goriva, dodajući da država ima dovoljno zaliha i da je spremna da preduzme mere koje budu neophodne.

Prema njenim rečima, očekuje se da u septembru potrošnja bude na nivou od gotovo 200.000 tona dizela, što će moći da se zadovolji najvećim delom iz proizvodnje NIS-a, uz manji deo količina iz uvoza.

Kako je navela, pošto se očekuje izuzetno visoka potrošnja u oktobru, na nivou od oko 205.000 tona, a kompanije su prestale da uvoze jer su troškovi nabavke izuzetno visoki, razmatra se da se na tržište stavi minimalna količina evro dizela iz državnih rezervi.

Ta mera je potrebna jer NIS uz rekordnu preradu nafte u ovom trenutku ipak ne može da pokrije celo tržište u oktobru, rekla je ministarka.

Ona je dodala da se zalihe ujedno moraju držati na visokom nivou jer postoji neizvesnost u vezi sa sankcijama NIS-a, budući da operativna licenca kompaniji ističe 30. septembra.

Đedović Handanović je ukazala na to da je situacija na tržištu nafte i naftnih derivata u svetu i dalje nestabilna i da trenutno veliki izazov predstavljaju visoke cene sirove nafte, koje su i dalje iznad 100 dolara za barel, dok su cene dizela na kotacijama iznad 1.500 dolara po toni.

S obzirom na to da je uvoz naftnih derivata u septembru praktično zaustavljen zbog niskog vodostaja Dunava, visokih troškova logistike i cena naftnih derivata, NIS ima rekordan uvoz i preradu sirove nafte, kao i veleprodaju naftnih derivata, da bi zadovoljio potrebe tržišta, ali i rekordnu potrošnju, naglasila je ministarka.

Ona je istakla da NIS ne može samo iz svoje prerade da snabde sve potrebe tržišta, naglašavajući da je u takvim okolnostima važno da istovremeno održavamo stabilnost snabdevanja i vodimo računa o zalihama, koje i u narednom periodu treba da ostanu na visokom nivou.

Prema njenim rečima, Rafinerija u Pančevu nastavlja sa visokim nivoom proizvodnje, a dnevni obim prerade je približno 13.000 tona nafte.

Đedović Handanović je konstatovala da trenutni nivo proizvodnje omogućava NIS-u da obnavlja zalihe goriva koje su tokom leta bile korišćene kroz mehanizam operativnih rezervi za zadovoljenje povećane tražnje.

Na sastanku je zaključeno da nema izazova u vezi sa snabdevanjem benzinom i da najveći deo potreba tržišta može da se zadovolji iz domaće rafinerije.

(Vlada Srbije)