Jesenji hit: Nova frizura Demi Mur kopiraće sve žene ove sezone

Slavna holivudska glumica Demi Mur, prepoznatljiva po decenijama duge i blistave kose, šokirala je i oduševila modni svet drastičnom promenom imidža na Nedelji mode u Njujorku.

Zvezda nove serije Landman privukla je sve poglede na reviji brenda Tom Braun (Thom Browne) za proleće/leto 2027. godine, gde je ponosno prikazala svoj novi izgled. Reč je o frizuri koja se nalazi na granici između klasične dužine do brade i moderne mikro bob varijante. Ovaj stil donosi elegantne, čiste linije koje odišu prefinjenošću i zrelošću, a istovremeno je znatno praktičniji za nošenje i održavanje od tradicionalne „Birkin” frizure ili strožih piksi varijanti.

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Svoj novi, oštriji izgled glumica je savršeno uklopila sa hrabrom modnom kombinacijom, uparivši crnu bomber jaknu i kravatu sa nežnim, providnim detaljima od čipke i suknjom od organze.

Poznati stilisti ističu da popularnost dužine do brade leži u njenoj prilagodljivosti. Kako objašnjavaju stručnjaci, suština nije u tome da kosa seže tačno do ivice lica, već u tome kako se dužina usklađuje sa vratom i linijom vilice kako bi se istakle najlepše crte.

Iako kraće forme zahtevaju redovnu brigu kako bi zadržale svoju oštru i besprekornu formu, primer holivudske dive pokazuje da je krajnji rezultat i te kako vredan truda. Za održavanje ovakvog izgleda frizeri preporučuju redovno šišanje na svakih osam do deset nedelja.

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