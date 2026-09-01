Pančevo: Marko Mijatović dobitnik Brankove nagrade za 2026.

Mladi pančevački pesnik Marko Mijatović osvojio je prestižnu Brankovu nagradu za 2026. godinu za svoju debitantsku zbirku poezije „Rekvijem za muvu“, čime je potvrdio status jednog od najtalentovanijih autora nove generacije na domaćoj književnoj sceni.

Ovo visoko priznanje, koje Društvo književnika Vojvodine tradicionalno dodeljuje za najbolju prvu pesničku knjigu na srpskom jeziku autora do 29 godina, stiže u Pančevo kao kruna višegodišnjeg posvećenog rada unutar lokalne umetničke zajednice. Zbirka je svetlost dana ugledala u ediciji „Najbolja“ Udruženja književnika Pančeva, a iza uredničkog potpisa stoje Jasmina Topić i Nevena Stefanović.

Mijatovićev književni put blisko je povezan sa pančevačkom kulturnom scenom. Pre nego što je oblikovao nagrađeni rukopis, on je bio dugogodišnji polaznik čuvene književne radionice i autor zastupljen u regionalnom zborniku „Rukopisi“, što svedoči o kontinuitetu i važnosti podrške mladim talentima u ovom gradu.

Prestižno priznanje mladom laureatu biće svečano uručeno 2. septembra 2026. godine u Novom Sadu, u okviru zvaničnog programa Međunarodnog novosadskog književnog festivala.

(Pančevac)