Poklanjamo čitaocima novi psihološki triler Memento: Evo kako knjiga Vulkan izdavaštva može da bude vaša
Čovek koji je godinama proučavao kako ljudi misle, šta kriju i na koje načine odaju sebe sada je to znanje pretvorio u priču o sećanju kojem se možda ne može verovati.
Henrik Feksevs u novom psihološkom trileru Memento otvara pitanje identiteta, potisnute prošlosti i tajni koje se vraćaju onda kada ih najmanje očekujemo.
U središtu romana nalazi se čovek koji se ne seća prvih dvanaest godina sopstvenog života. Jedna poruka nepoznate žene biće dovoljna da tu prazninu pretvori u opasnu istragu.
Kako počinje Memento?
David Lund odavno je naučio da živi bez sećanja na detinjstvo. Sve se menja kada mu se javi nepoznata žena i kaže da zna šta mu se dogodilo tokom godina kojih se on uopšte ne seća. David joj odgovara, ali ona ubrzo nestaje, a upravo on postaje glavni osumnjičeni.
Uz pomoć advokatice Florens Taper pokušava da otkrije ko je žena koja ga je kontaktirala i zbog čega nekome toliko smeta njegovo interesovanje za sopstvenu prošlost. Tragovi vode sve dublje u vreme koje je njegov um izbrisao, dok se opasnost približava i ljudima koji su mu najbliži.
Feksevs radnju razvija kroz dva vremenska plana, postepeno otkrivajući delove priče i ostavljajući čitaoca u istoj neizvesnosti u kojoj se nalazi i njegov junak: šta se zaista dogodilo i zašto se David toga ne seća?
Čovek koji proučava kako nas um odaje
Njegove knjige o specifičnostima ljudskog uma i ponašanja prevedene su na više od 35 jezika i prodate u više od milion primeraka. Ovo piščevo iskustvo daje posebnu težinu priči u kojoj sećanje postaje vrlo nepouzdano. Uz činjenicu da ono što ne znamo o sebi može biti opasnije od onoga što znamo o drugima.
Dva najbrža čitaoca koja nam se jave na mejl pancevac.webredakcija@gmail.com dobiće po jedan primerak knjige. U naslovu mejla napišite Vulkan poklon knjiga. Dobitnike ćemo obavestiti mejlom. Preuzimanje knjige je u redakciji Pančevca u Ulici Dimitrija Tucovića 1 u Pančevu.
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