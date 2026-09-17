Poklanjamo čitaocima novi psihološki triler Memento: Evo kako knjiga Vulkan izdavaštva može da bude vaša

Čovek koji je godinama proučavao kako ljudi misle, šta kriju i na koje načine odaju sebe sada je to znanje pretvorio u priču o sećanju kojem se možda ne može verovati.

Henrik Feksevs u novom psihološkom trileru Memento otvara pitanje identiteta, potisnute prošlosti i tajni koje se vraćaju onda kada ih najmanje očekujemo.

U središtu romana nalazi se čovek koji se ne seća prvih dvanaest godina sopstvenog života. Jedna poruka nepoznate žene biće dovoljna da tu prazninu pretvori u opasnu istragu.

Kako počinje Memento?

David Lund odavno je naučio da živi bez sećanja na detinjstvo. Sve se menja kada mu se javi nepoznata žena i kaže da zna šta mu se dogodilo tokom godina kojih se on uopšte ne seća. David joj odgovara, ali ona ubrzo nestaje, a upravo on postaje glavni osumnjičeni.

Uz pomoć advokatice Florens Taper pokušava da otkrije ko je žena koja ga je kontaktirala i zbog čega nekome toliko smeta njegovo interesovanje za sopstvenu prošlost. Tragovi vode sve dublje u vreme koje je njegov um izbrisao, dok se opasnost približava i ljudima koji su mu najbliži.

Feksevs radnju razvija kroz dva vremenska plana, postepeno otkrivajući delove priče i ostavljajući čitaoca u istoj neizvesnosti u kojoj se nalazi i njegov junak: šta se zaista dogodilo i zašto se David toga ne seća?

Čovek koji proučava kako nas um odaje

Henrik Feksevs jedan je od najpoznatijih skandinavskih stručnjaka za ljudsko ponašanje, govor tela, komunikaciju i psihološki uticaj. Godinama je držao predavanja i obuke, među ostalim i pripadnicima policije, pokazujući kako sitni pokreti, način govora i reakcije mogu da otkriju mnogo više nego što ljudi nameravaju da pokažu.

Njegove knjige o specifičnostima ljudskog uma i ponašanja prevedene su na više od 35 jezika i prodate u više od milion primeraka. Ovo piščevo iskustvo daje posebnu težinu priči u kojoj sećanje postaje vrlo nepouzdano. Uz činjenicu da ono što ne znamo o sebi može biti opasnije od onoga što znamo o drugima.

Memento je početak novog triler-serijala i roman u kojem Feksevs čitaocu otkriva tragove na isti način na koji bi ih davao dobar manipulator pažnjom: dovoljno da poverujete da razumete šta se događa, a zatim pomeri priču u sasvim drugom pravcu.

Dva najbrža čitaoca koja nam se jave na mejl pancevac.webredakcija@gmail.com dobiće po jedan primerak knjige. U naslovu mejla napišite Vulkan poklon knjiga. Dobitnike ćemo obavestiti mejlom. Preuzimanje knjige je u redakciji Pančevca u Ulici Dimitrija Tucovića 1 u Pančevu.

Više od ovog jedinstvenog autora trilera možete pronaći OVDE.