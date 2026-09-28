Šampioni na tatamiju i u školi: Džudisti Radan i Vojin briljiraju

Mladi takmičari Džudo kluba „Akademija Jočić” iz Starčeva ostvarili su zapažene rezultate na Zvezdinom kupu i međunarodnom turniru u Nikšiću, dokazujući da se uz predan rad mogu uskladiti vrhunski sport i školske obaveze.

Gostujući u emisiji „Pančevačko popodne” RTV Pančevo , trener Marko Jočić i mladi džudisti Radan Čigoja i Vojin Urošev sumirali su utiske sa napornih vikend takmičenja.

Na nedavno održanom Zvezdinom kupu, Radan Čigoja se okitio bronzanom medaljom u izuzetno jakoj konkurenciji. „U mojoj kategoriji opet je bilo teško, kao i na svakom takmičenju. Dao sam sve od sebe, imao sam dve pobede i jedan poraz. Samo glavu gore i idemo na sledeći turnir“, istakao je Čigoja povodom svog uspeha.

Sa druge strane, Vojin Urošev zabeležio je sjajan nastup plasiravši se u polufinale nakon atraktivne pobede iponom. Ovaj uspeh nadovezuje se na izuzetan međunarodni rezultat od prethodnog vikenda u Nikšiću, gde je u konkurenciji od 650 takmičara starčevački klub osvojio dva zlata i dve bronze. Urošev je u Crnoj Gori dominirao u svojoj masovnoj kategoriji, ostvarivši sve četiri pobede. Pored sportskog duha, trener Marko Jočić je na ovom dalekom putovanju uveo i nesvakidašnje pravilo – mobilni telefoni su zamenjeni knjigama.

Da se u „Akademiji Jočić” razvijaju svestrane ličnosti, svedoči i podatak da su ovi mladi sportisti besprekorni đaci.

Vojin Urošev, koji beleži i uspehe na takmičenjima iz matematike, sa ponosom je poručio: „Ja sam dobar đak, imam sve petice. Iz matematike sam osvajao prvo, drugo i treće mesto na takmičenjima i učestvujem i dalje.“

Radan Čigoja je takođe uputio veliku zahvalnost nastavnicima na razumevanju i podršci tokom odsustva zbog turnira.

Ekipa nastavlja sa svakodnevnim treninzima u više grupa, spremna za nove sportske izazove koji ih očekuju već narednog vikenda.

(Pančevac/RTV Pančevo)