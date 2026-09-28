Šansa koja spasava život: Pokretni mamograf stigao u Pančevo

U Pančevu je danas zvanično počelo snimanje na pokretnom mamografu u okviru nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke, a prve pacijentkinje su već obavile svoje preglede. Ova velika akcija sprovodi se pod okriljem Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo i pančevačkim Domom zdravlja.

Mobilni aparat biće lociran u gradu u naredne dve nedelje, pružajući sugrađankama idealnu priliku da bez čekanja obave ovaj ključni pregled, prenosi RTV Pančevo.

Lekari apeluju na sve žene starosti od 45 do 69 godina, kao i na one mlađe koje imaju genetsko opterećenje i istoriju ove bolesti u porodici, da obavezno iskoriste ovu mogućnost. Pravovremena dijagnostika u ranoj fazi ne samo da omogućava primenu blažih, poštednih operativnih metoda, već direktno spasava život i garantuje neuporedivo bolji kvalitet daljeg života pacijentkinje.

Alarmantna statistika: Rak dojke najčešći maligni tumor kod žena

O važnosti preventivnih pregleda najbolje govore zvanični, poražavajući statistički podaci na nivou države. Karcinom dojke je ubedljivo najčešći maligni tumor koji pogađa žene u Srbiji.

Svake godine u našoj zemlji od ove bolesti oboli oko 4.500 žena, dok bitku sa njom, nažalost, izgubi više od 1.600 pacijentkinja. Većina ovih tragičnih ishoda mogla je biti sprečena da je promena otkrivena na vreme, zbog čega se ova dvonedeljna akcija smatra prioritetom za javno zdravlje Pančeva.

Izuzetan odziv Pančevki već prvog dana

Direktorka Doma zdravlja Pančevo, doktorka Zorica Sokić, istakla je da je odziv sugrađanki već od ranih jutarnjih časova izuzetno visok i ohrabrujući. Samo tokom prvog dana preglede će obaviti više od pedeset žena, a na snimanje će, uz uput, moći da se jave i mlađe pacijentkinje.

„Ovo je fantastična prilika da se ubrzaju snimanja i da obuhvatimo sve žene koje mamografiju nisu radile u poslednje dve godine. Iako Dom zdravlja i bolnica imaju svoje aparate, pokretni mamograf će drastično smanjiti liste čekanja“, poručila je dr Sokić. Ona je objasnila da pravo na pregled imaju i žene mlađe od 40 godina, ukoliko je prethodno na ultrazvučnom pregledu kod radiologa uočena bilo kakva sumnjiva promena koja zahteva dodatnu dijagnostiku.

Kako zakazati besplatan pregled?

Procedura zakazivanja je maksimalno pojednostavljena i obavlja se preko Centra za prevenciju i Službe za zdravstvenu zaštitu žena. Građanke termin mogu rezervisati lično ili putem sledećih brojeva telefona:

Fiksni telefoni: 013/309-215 i 013/313-349

Mobilni telefoni: 062/804-8079 i 064/893-1336

Prilikom poziva i zakazivanja, potrebno je operateru izdiktiraju osnovne podatke: ime i prezime, godinu rođenja i kontakt telefon. Pregledi su brzi, bezbolni i predstavljaju najefikasniji štit za zdravlje svake žene.