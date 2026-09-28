Pronađena avio-bomba iz Drugog svetskog rata na gradilištu u Beogradu

Na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu, prilikom izvođenja građevinskih radova, pronađena je nemačka avio-bomba iz Drugog svetskog rata, teška oko 250 kilograma, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Reč je o avio-bombi opšte namene SC 250, sa oko 130 kilograma eksplozivnog punjenja. Pripadnici Sektora za vanredne situacije izvršili su izviđanje, identifikaciju i procenu stanja bombe.

S obzirom na to da je bomba naoružana električnim upaljačem, njeno uništavanje mora da bude izvršeno na mestu na kojem je pronađena. Planirano je da aktivnosti počnu u nedelju, 4. oktobra, u 6 časova.

Tokom uništavanja biće evakuisani građani iz opasne zone u radijusu od 150 metara, dok će stanovnici u široj rizičnoj zoni, do 200 metara od lokacije, biti obavešteni o merama bezbednosti.

Biće privremeno ograničeni kretanje i pristup tom području, a za evakuisane građane biće obezbeđen privremeni smeštaj.

MUP je formirao Operativni štab koji će koordinisati aktivnosti nadležnih službi, a javnost će o svim daljim informacijama u vezi sa uništavanjem bombe biti blagovremeno obaveštena.

Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić naveo je da će sve aktivnosti biti sprovedene uz maksimalnu zaštitu života i imovine građana.

(RTS/MUP)