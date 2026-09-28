Rukometni klub Dinamo danas dočekuje Dubočicu u Hali sportova

Pred rukometašima RK „Dinamo“ je novi izazov u prvenstvu, a podrška sa tribina biće važan deo borbe za nove bodove, saopštilo je JKP Mladost Pančevo.

U ponedeljak, 28. septembra 2026. godine, RK „Dinamo“ u Hali sportova dočekuje ekipu RK „Dubočica“ iz Leskovca. Utakmica počinje u 18 časova.

Dinamo u ovaj susret ulazi sa željom da nastavi u dobrom ritmu i pred domaćom publikom pruži još jednu kvalitetnu partiju.

Pozivaju se svi ljubitelji rukometa i navijači RK „Dinamo“ da dođu u Halu sportova i podrže svoje rukometaše.

(ePančevo)