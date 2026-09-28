Budućnost vršačkog turizma: Đaci učili od svetskog stručnjaka

Učenici obrazovnih profila kuvar i konobar Poljoprivrdne škole u Vršcu imali su jedinstvenu priliku da zakorače u svet profesionalnog ugostiteljstva kroz stručno predavanje pod nazivom „Karijera u ugostiteljstvu“, koje je održano u prostorijama škole. Ovaj događaj organizovan je sa ciljem da se budućim ugostiteljskim radnicima pruže direktna profesionalna podrška, motivacija i jasne smernice za uspeh u ovoj izuzetno dinamičnoj industriji.

Gostujući predavač bio je Dragan Vrcelj, renomirani stručnjak sa više od dve decenije vrhunskog međunarodnog iskustva. On je đacima preneo neprocenjiva znanja koja je sticao radeći u luksuznim restoranima, hotelima sa pet zvezdica, kao i na prestižnim prekookeanskim brodovima.

Ugostiteljstvo kao životni poziv, a ne samo posao

Kroz živopisne primere iz svoje bogate dvadesetogodišnje karijere, Vrcelj je učenicima predočio šta ih sve čeka na tržištu rada i koje su ključne veštine za izgradnju uspešne karijere. Poseban akcenat tokom predavanja stavljen je na radnu etiku i lični pristup poslu.

Budućim kuvarima i konobarima je poručeno da vrhunsko ugostiteljstvo nije običan posao, već pravi životni poziv koji od pojedinca zahteva:

Kontinuirano profesionalno usavršavanje i praćenje svetskih trendova

Visok nivo odgovornosti prema gostu i timu

Maksimalnu posvećenost detaljima

Iskrenu ljubav prema profesiji kao ključni pokretač

Vetar u leđa za novu generaciju ugostitelja

Ovo predavanje predstavljalo je sjajan spoj teorije i prakse „iz prve ruke“, što je učenicima omogućilo da postave pitanja i reše dileme koje imaju pre zvaničnog stupanja u profesionalne vode.

Uprava škole i nastavnički kadar uputili su veliku zahvalnost gospodinu Draganu Vrcelju na izdvojenom vremenu i nesebično prenetom znanju, uz ocenu da su ovakvi susreti sa praktičarima neprocenjiv vetar u leđa za generaciju koja tek treba da podigne standarde domaćeg ugostiteljstva.