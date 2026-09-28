Policija uhapsila osumnjičenog za pucnjavu u Kragujevcu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su osumnjičenog za pucnjavu jutros u naselju Novi Bubanj, u kojoj je teške telesne povrede opasne po život zadobio četrdesetogodišnji muškarac, navodi Telegraf.

Operativci kragujevačke policije locirali su i stavili lisice na ruke osumnjičenom ubrzo nakon oružanog incidenta koji je jutros oko 8.10 časova uznemirio meštane Kragujevca.

Teško povređeni muškarac se u ovim trenucima nalazi na operacionom stolu u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Kragujevac, gde se lekari bore za njegov život.

Prema informacijama koje prenosi Telegraf, oružanom sukobu prethodila je žestoka svađa i fizički obračun više osoba. U jednom trenutku, napadač je potegao vatreno oružje i ispalio hitac u pravcu četrdesetogodišnjaka, nanevši mu teške prostrelne rane.

Ranjeni muškarac je u kritičnom stanju, kolima Hitne pomoći, odmah transportovan u Urgentni centar UKC Kragujevac, gde je po hitnom postupku podvrgnut složenom operativnom zahvatu.

Na mestu pucnjave i dalje se nalaze jake policijske snage, dok kriminalistički inspektori i forenzičari detaljno češljaju teren i prikupljaju tragove. Istraga je u punom jeku, a policija i tužilaštvo rad na utvrđivanju svih pojedinosti, motiva, kao i uloge ostalih učesnika u ovom sukobu.

(Telegraf)