Veliki uspeh za Atletski klub Panonija: Osvojili dve medalje u trci u Šapcu

U nedelju 27. septembra po tradiciji je na atletskoj tartan stazi u Šapcu održan 9. Gospojinski miting u organizaciji AŠK Tempo – Šabac. Atletski klub Panonija je na ovo takmičenje došao sa tri atletičara, a osvojene su dve medalje.

Kao prvi u trci na 60m okušao se Vuk Lažetić (2017. godište), a na cilj je došao kao šesti, dok je u trci na 200m u generalnom plasmanu zauzeo peto mesto.

U memorijalnoj trci starijih pionirki „Čika Jova Knežević“ na 100m, Nevena Cvetković je zauzela peto mesto, dok je Anđela Stefanović bila osma.

Nakon toga Nevena Cvetković je nastupila u trci na 300m gde su startovale dve grupe pionirki. Ona je ovu trku istrčala veoma hrabro, a u samom finišu je sa treće pozicije izbila na drugo mesto osvojivši srebro.

Anđela Stefanović se po prvi put okušala i u produženom sprintu pa je tako zasluženo u veoma jakoj konkurenciji osvojila bronzano odličje u trci na 600m.

Ovaj atletski miting okuplja veliki broj atletičara počevši od najmlađih atletskih školica, od dece 2021. godište i mlađih pa sve do starijih pionira 2011. godištе. Organizator se i ovog puta pobrinuo da merenje rezultata bude elektronsko, a u ponudi je bilo deset disciplina.

„Rado se odazivamo pozivu naših prijatelja iz Šapca i redovno učestvujemo na ovom takmičenju sa koga uvek u Pančevo donosimo i nove medalje u kategorijama atletskih školica i pionira“, ističe Aleksandar Dragojević, predsednik Ak Panonija.

Kako je dodao, ovom prilikom pozivaju sve one koji se bave rekreativnim trčanjem, ali i svu decu na trku koja će se ove jeseni, u novembru, održati na Pančevačkom keju pod nazivom „Balkan Express Run“ u organizaciji Udruženja „Maratonci“.

AK Panonija je i ovog puta tehnički organizator, a u ponudi će biti 6 dečijih trka, kao i trke rekreativaca na 5 i 10km.

„Osim toga u trci na 5km će učestvovati i takmičari u Nordijskom hodanju koje je u poslednje vreme sve popularnije i kod nas“, navodi Dragojević.

(Pančevac/AK Panonija)