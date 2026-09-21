Nedeljni horoskop od 21. do 27. septembra: Evo kome su finansije bolna tačka

Stigla je jedna od astrološki najuzbudljivijih nedelja u ovoj godini! Nedeljni horoskop od 21. do 27. septembra 2026. godine donosi nam smenu sezona i ogromne kosmičke preokrete.

Već 22. septembra Sunce ulazi u znak Vage, označavajući jesenju ravnodnevicu i stavljajući fokus na partnerske odnose, balans i diplomatiju. Prava kulminacija energije nas čeka 26. septembra kada nastupa moćan Pun Mesec u Ovnu, koji donosi prelomne trenutke, prekidanje starih obrazaca i donošenje konačnih odluka. Da sve bude još dinamičnije, 27. septembra Mars prelazi u Lava, budeći u svima nama ogromno samopouzdanje, strast i hrabrost da se izborimo za ono što želimo.

Evo šta zvezde donose za svaki horoskopski znak:

♈ Ovan

Posao: Početak nedelje donosi naporan tempo i potrebu za usklađivanjem sa klijentima ili saradnicima. Ipak, bićete izuzetno produktivni.

Ljubav: Pun Mesec u vašem znaku (26. septembra) stavlja vas u centar zbivanja. Zauzeti Ovnovi će morati da reše nagomilane porodične ili partnerske dileme i postave jasne granice. Slobodni mogu dobiti jasan signal od osobe koja im se dopada.

Zdravlje: Moguć je pojačan stres i premor. Krajem nedelje osetićete ogroman priliv energije zahvaljujući Marsu u Lavu.

♉ Bik

Posao: Vreme je za pravljenje preciznih, dugoročnih planova i reorganizaciju obaveza. Ne donosite odluke u afektu, naročito sredinom nedelje.

Ljubav: Ako ste predugo izbegavali teške razgovore sa partnerom, sada je trenutak da direktno iznesete svoje strahove. Iskrenost će učvrstiti vaš odnos. Slobodne Bikove privlači neko ko deluje tajanstveno.

Zdravlje: Povedite računa o navikama u ishrani i spavanju. Potreban vam je mentalni detoks.

♊ Blizanci

Posao: Odlična nedelja za finansije! Vaš trud konačno dolazi na naplatu i možete očekivati lepe poslovne vesti, bonuse ili priznanja.

Ljubav: Pametno planirajte kućni budžet sa partnerom. U emotivnim odnosima vlada stabilnost, ali Pun Mesec može doneti naglu promenu planova u vezi sa jednim prijateljstvom ili društvenim krugom.

Zdravlje: Osećate se dobro, ali ne zanemarujte važnost redovne fizičke aktivnosti.

♋ Rak

Posao: Mars napušta vaš znak krajem nedelje, što znači da pritisak koji ste osećali polako popušta. Do tada, završite zaostale administrativne poslove.

Ljubav: Sunce u Vagi donosi fokus na porodicu i dom. Može doći do kulminacije u rešavanju stambenog pitanja ili važnog razgovora sa roditeljima/partnerom o budućnosti.

Zdravlje: Emocionalna osetljivost može uticati na stomak. Opustite se uz omiljeni hobi.

♌ Lav

Posao: Sve do vikenda fokus je na organizaciji i komunikaciji. A onda, 27. septembra, Mars ulazi u vaš znak i pali zeleno svetlo za sve vaše ambiciozne projekte! Postajete nezaustavljivi.

Ljubav: Komunikacija sa partnerom se popravlja, ali Pun Mesec u Ovnu može doneti iznenadnu vest ili promenu planova u vezi sa nekim putovanjem. Slobodni Lavovi zrače harizmom.

Zdravlje: Vitalnost vam se drastično popravlja krajem nedelje.

♍ Devica

Posao: Sunce napušta vaš znak, ali vam ostavlja jasnu viziju. Fokus se prebacuje na finansije. Mogući su iznenadni troškovi, ali i prilike za nove izvore zarade.

Ljubav: Slobodne Device očekuju veoma lepa dešavanja i nova, uzbudljiva poznanstva koja mogu prerasti u nešto ozbiljnije. Zauzeti uživaju u mirnijem tempu.

Zdravlje: Stabilno, ali nemojte se iscrpljivati tuđim problemima.

♎ Vaga

Posao: Srećan rođendan, Vage! Sunce ulazi u vaš znak i donosi vam novu energiju, a usput pokrećete i veoma ozbiljne i dugoročne poslovne saradnje.

Ljubav: Pun Mesec u polju partnerstva (26. septembra) donosi kulminaciju u ljubavi. Vreme je da vidite gde ste pravili previše kompromisa. Slobodne Vage može privući vrlo direktna i harizmatična osoba.

Zdravlje: Osećate se preporođeno, ali izbegavajte stresne situacije za vikend.

♏ Škorpija

Posao: Period je idealan za rad iza kulisa, pripremu projekata i analizu strategije. Intuicija vam je nepogrešiva, poslušajte je.

Ljubav: Možda ćete osetiti potrebu da se malo povučete i preispitate svoja osećanja. Tajne mogu izaći na videlo pod uticajem Punog Meseca. Zauzeti treba da izbegavaju sumnjičavost.

Zdravlje: Moguća je prolazna nesanica ili pad imuniteta. Više se odmarajte.

♐ Strelac

Posao: Odličan period za networking i timski rad. Saradnici cene vaše ideje, a otvaraju se i vrata za realizaciju nekog dugoročnog cilja.

Ljubav: Pun Mesec u Ovnu donosi strast, dramu i uzbuđenje. Slobodni Strelčevi mogu doživeti sudbinski susret preko prijatelja ili društvenih mreža. Zauzeti osvežavaju odnos sa partnerom.

Zdravlje: Puni ste pozitivne energije, prijaće vam boravak u prirodi.

♑ Jarac

Posao: Sunce u Vagi osvetljava vaše polje karijere. Očekuju vas važni razgovori sa nadređenima i preuzimanje veće odgovornosti. Vaš profesionalni status raste.

Ljubav: Balansiranje između posla i privatnog života biće izazov ove nedelje. Partner može zameriti vaše odsustvo, pa se potrudite da vikend posvetite isključivo voljenoj osobi.

Zdravlje: Moguća je napetost u vratu i ramenima.

♒ Vodolija

Posao: Početak nedelje sa Mesecom u vašem znaku donosi vam kreativnost i odlične ideje. Fokusirajte se na dugoročne planove, obrazovanje ili saradnju sa inostranstvom.

Ljubav: Želite slobodu, ali i bliskost. Pun Mesec donosi važne vesti ili razrešenje situacije koja vas je opterećivala. Slobodne Vodolije privlači osoba intelektualnih stavova.

Zdravlje: Osećate se dobro, energija je u usponu.

♓ Ribe

Posao: Komunikacija sa saradnicima možda nije savršena, ali uspećete da pronađete zajednički jezik. Finansije su stabilne, a ulaganja u dom ili privatni posao će se dugoročno isplatiti. Postavite granice onima koji prebacuju svoje obaveze na vas.

Ljubav: I pored velikih obaveza, partner i vi uspešno pronalazite vreme jedno za drugo. Slobodne Ribe su zainteresovane za nekoga, ali su oprezne i ne žele da požuruju stvari.

Zdravlje: Moguća je sitnija zdravstvena problematika, čuvajte se prehlada.

(Društvene mreže)