Južni Banat

Čuvari duhovnosti: Vek i po horske tradicije i ponosa u Crepaji

16:00

22.09.2026

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Printscreen/YT

Muško crkveno pevačko društvo iz Crepaje svečano je obeležilo veliki jubilej – 120 godina od zvaničnog osnivanja, potvrđujući status jednog od najstarijih čuvara pravoslavnog pojanja u Banatu.
Crepaja je danas, na veliki praznik Male Gospojine, bila centar duhovnosti i tradicije. Ovaj jedinstveni muški hor, čiji koreni sežu još u daleku 1906. godinu, proslavio je dvanaest decenija neprekidnog postojanja tokom kojih je ostao nepokolebljivi stub kulturne baštine ovog kraja.

Kroz čitav jedan vek, generacije crepajačkih domaćina svojim specifičnim i moćnim glasovima uveličavale su svete liturgije, prenoseći pravoslavnu melodiju sa kolena na koleno i čuvajući je od zaborava.
Današnja svečanost na veliku hrišćansku svetkovinu pokazala je da vreme ne može oslabiti tradiciju kada iza nje stoji čvrsta vera i ljubav prema muzici. Hor je i danas, baš kao i pre više od stotinu godina, ostao istinski ponos Crepaje i živi spomenik horske kulture koji i dalje okuplja i inspiriše vernike i ljubitelje umetnosti širom Južnog Banata.

(Pančevadc/S.L)

Tagovi

crepaja crkveno pevačko društvo jubilej Mala Gospojina muški hor

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