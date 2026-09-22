Kulturno blago na klik: Bela Crkva dobila digitalni info kiosk

Narodna biblioteka Bela Crkva uspešno je realizovala drugu fazu projekta „Vodič kroz kulturno nasleđe“, čime je u lokalnom Muzeju postavljen jedinstveni interaktivni info punkt, prenosi sajt BCinfo.

Kulturna istorija i tradicija ovog kraja od sada su potpuno prilagođeni modernom dobu i dostupni posetiocima na tehnološki napredan način. Zahvaljujući nastavku uspešnog projekta, u zgradi Muzeja u Beloj Crkvi postavljen je savremeni info kiosk sa posebno izrađenom aplikacijom, koji građanima i turistima omogućava da samostalno, brzo i jednostavno istražuju bogatu baštinu opštine.

Ovaj digitalni iskorak nadovezuje se na prvu fazu projekta iz 2025. godine, kada je objavljena dvojezična luksuzna knjiga na 200 strana autora Igora Vokouna i Tamare Gojković. Nova faza donosi interaktivne mape, reprodukcije i tekstove, ali i ono što štampano izdanje nije moglo da pruži – bogat video i fotografski materijal o običajima, nematerijalnom nasleđu i manifestacijama Bele Crkve i okoline, koji je Narodna biblioteka prikupljala godinama.

Projekat predstavlja savršen spoj digitalizacije i očuvanja tradicije, a njegova realizacija sprovedena je uz ključnu podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama AP Vojvodine, kao i same Opštine Bela Crkva.

(Pančevac/BCinfo)