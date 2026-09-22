Ukrasi i kreativnost: Gradska radionica za najmlađe u Vršcu

Gradski muzej Vršac organizuje kreativnu i edukativnu radionicu za decu pod nazivom „Deca su naš najlepši ukras, a koji je vaš, draga deco?“, inspirisanu motivima i značenjem narodnih ornamenata.

Mališani uzrasta od 7 do 9 godina imaće priliku da provedu uzbudljivo popodne u svetu tradicije i umetnosti. Radionica će se održati u četvrtak, 24. septembra 2026. godine, sa početkom u 13.30 časova, u Kutku za decu Gradskog muzeja Vršac, a ceo program je besplatan i prilagođen najmlađim posetiocima.

Ovaj edukativni događaj prati aktuelnu muzejsku izložbu „Ornament naš nasušni – o komunikaciji i značenju“. Na samom početku, mališani će obići postavku i razgovarati sa autorkom izložbe, kustosom etnologom Andrijanom Radić. Ona će deci, na slikovit i njihovom uzrastu prilagođen način, kroz primere izloženih predmeta objasniti šta su to ornamenti, kako su se nekada koristili i kakvu su tajnu poruku nosili na odeći i upotrebnim predmetima.

Nakon inspirativnog razgovora i šetnje kroz muzej, program se seli u kreativnu zonu gde će deca imati priliku da se umetnički izraze kroz tehnike crteža i kolaža. Iz muzeja apeluju na roditelje da mališani sa sobom ponesu osnovni pribor za rad koji već imaju kod kuće, poput flomastera, bojica i običnog školskog lepka, kako bi uspešno kreirali svoje prve ornamente.

(Pančevac)