Gulašijada u Hajdučici: Prijave za takmičenje u kuvanju do 4. oktobra

Ribolovačko udruženje „Keder“ iz Hajdučice organizuje tradicionalnu Gulašijadu 2026, koja će biti održana u subotu, 10. oktobra, kod Doma kulture u Hajdučici.

Takmičenje u kuvanju gulaša namenjeno je ekipama koje će se nadmetati u pripremi ovog popularnog specijaliteta, a organizatori su pripremili i bogat prateći program, kao i tombolu sa nagradama. Okupljanje i prijava ekipa predviđeni su od 8 časova, dok kuvanje počinje u 9 časova. Predaja uzoraka je u 13 časova, a proglašenje pobednika uslediće nakon tombole. Kotizacija iznosi 3.500 dinara po ekipi.

Organizatori su obezbedili nagrade za svaku prijavljenu ekipu, koja dobija 2 kilograma mesa, drva i tri majice. Poseban deo programa biće bogata tombola, a organizatori pozivaju zainteresovane ekipe da se prijave najkasnije do 4. oktobra, prenosi eVršac.

Za više informacija i prijave zainteresovani mogu da kontaktiraju: Aleksandar: 063/667-705 i Marko: 066/91-69-559

Iz Ribolovačkog udruženja „Keder“ pozivaju ljubitelje gulaša, druženja i takmičenja da 10. oktobra dođu u Hajdučicu i budu deo ovogodišnje Gulašijade.

(eVršac)