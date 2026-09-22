Skrivao oružje u Idvoru: Tužilaštvo podnelo optužni predlog

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv B.C. (1986) iz Idvora, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Neovlašćeno držanje oružja, na taj način što je dana 24.3.2026. godine, u Idvoru, u kući držao jednometnu repetirajuću pušku sa olučenom cevi, 5 komada metaka i 12 komada bojevih metaka, za čije držanje nije imao dozvolu nadležnog organa, a koje mu je oružje oduzeto od strane policijskih službenika.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom B.C. izrekne uslovnu osudu kojom će mu utvrditi kaznu zatvora u trajanju šest meseci koja kazna se neće izvršiti ukoliko u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo, osudi na novčanu kaznu u iznosu od 100.000 dinara, kao i da mu izrekne meru bezbednosti oduzimanje predmeta.

(Pančevac)